Корь зла! Как обезопасить себя от этой болезни

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает в программе «Жить здорово!», как обустроить свой быт таким образом, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Инфекция, которую надеялись полностью победить к началу XXI века, снова подняла голову. По всему миру регистрируются вспышки смертельно опасного заболевания — кори.

Летом 2018 года эпидемия охватила Европу. Заболели 41 тысяча человек, 37 человек погибли. На Украине ситуация была особенно тяжелой. За 2018 год зарегистрировано 71 тысяча заболевших, есть смертельные случаи.

Вспышки охватили Азию. Эпицентры заболеваемости — Япония и Тайвань. В 2019-м, в феврале, из-за вспышки кори на Мадагаскаре погибают 300 человек.

В Москве на карантин закрывают две школы. С симптомами кори госпитализируют 25 постояльцев хостела. Тревожная ситуация в Екатеринбурге и Владимирской области. Но, к счастью, у нас в стране эпидемиологический порог не превышен ни в одном регионе.

Разобраться, как можно обезопасить себя от этой болезни, зрителям программы помогала главный инфекционист Москвы Светлана Васильевна Сметанина.

— Чем опасно? Корь — очень заразная болезнь, которая начинается как обычная простуда — с кашля и небольшой температуры. Легко распространяется вне зависимости от времени года. Если вам не повезло постоять рядом с больным, а вы не привиты, практически гарантированно заболеете. Более того, если вы войдете в помещение, где до этого был больной человек, — шансы заразиться все равно велики.

Кроме того, в XХI веке не существует специфического лечения от кори. Медики сражаются только с ее симптомами. А между тем эта инфекция разрушает стенки сосудов, превращая их в решето. И может приводить к коревым пневмонии, энцефалиту и менингиту. Это смертельно опасно. Но даже если человек выживет, есть большой риск остаться умственно неполноценным.

Как обезопасить себя и близких? Только прививкой!

! Среди заболевших в нашей стране примерно половина — взрослые. И болеют они, как правило, даже тяжелее детей.

В советское время прививки от кори были обязательными, 100 процентов населения прививались, и болезнь практически удалось победить. Но уже выросли поколения людей, родители которых отказывались от прививок, и сейчас эта инфекция вновь бушует.

К тому же даже у привитых в младенчестве людей к 30-летнему возрасту заканчивается срок действия вакцины. Так что если вас не прививали родители, вы старше 30 лет — вам необходимо привиться. В идеале сначала сделать анализ на антитела к кори.

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Но если такой возможности нет или нужно защититься срочно, можно сразу колоть вакцину. Даже если у вас и был какой-то остаточный иммунитет к кори, вакцина не повредит. Защиты после ревакцинации хватит на 10 лет.

Если вы точно знаете, что контактировали с больным корью человеком, необходимо как можно скорее ввести противокоревую сыворотку (другими словами — противокоревой иммуноглобулин). Это повысит ваши шансы в борьбе с инфекцией и облегчит течение болезни, если она все-таки начнется.