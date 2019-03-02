Здоровая жизнь Фантомные боли и депрессия: психолог рассказал, какими проблемами опасны пластические операции
Здоровая жизнь

Фантомные боли и депрессия: психолог рассказал, какими проблемами опасны пластические операции

Анастасия Морылева

Желание сделать себя красивее присуще каждой женщине, но иногда оно превращается в манию.

Вопрос красоты всегда волновали человечество. Еще пещерные люди украшали себя перьями и нательными рисунками. Современная медицина позволяет изменять тело по желанию пациента, но может нанести ему и психологическую травму. Чем опасна пластика порталу Teleprogramma.pro рассказала психолог Анна Завгороднева.

Пластическую хирургию придумали для солдат

Пластическая хирургия стала популярной в Первую мировую войну, как способ приводить в порядок лица солдат после тяжелых ранений. Теперь она вышла за приделы военной медицины.

«Чем популярнее становится пластическая хирургия, тем больше возникает вопросов к эмоциональному состоянию человека после изменений внешности. Психология считает, что желание меняться до неузнаваемости связанно с глубоким неприятием себя, отверганием себя и негативным отношением к себе в целом.

Начало большой нелюбви к себе нужно искать в детстве. Это требует вмешательства психотерапевтов, а не пластических хирургов», — прокомментировала Анна Завгороднева.

Пластическую хирургию придумали не для красоты 
Пластические хирурги помогали изуродованным солдатам избавиться от следов ранений на лице. Фото: globallookpress.

Пластика может обернуться фантомными болями и депрессией

Мы сейчас не рассматриваем маленькие косметические манипуляции вроде увеличения губ или уколов ботокса, а говорим про серьезные операции, например, изменения овала лица. Обратная сторона процесса — это психологическая травма.

«Надо помнить, что операция может пройти успешно, результат будет превосходным, а вот пациент нового себя не примет. Есть ряд случаев, когда положительные результаты медицинского вмешательства нравились всем, кроме пациента. Такая реакция зачастую связна с потребностью психики заново выстраивать отношение к себе и своей новой внешности.

Человеческая психика способна как гибко принимать изменения, так и отвергать их. Что может сопровождаться фантомными болями и депрессиями», — объяснила психолог.

Пластическую хирургию придумали не для красоты 
Пластический хирург может поранить душу, меняя тело. Фото: globallookpress.

Есть показания, а есть каприз

Если вы решились пойти на операцию, есть несколько правил психологической безопасности, которые советует использовать Анна Завгороднева.

«Ответьте себе на несколько вопросов:

  1. Операция нужна для улучшения здоровья? Например, исправить носовую перегородку, чтобы избавиться от проблем с дыхание.
  2. Изменения улучшат симметрию лица или тела, что придаст более здоровый вид? Например, после автокатастрофы.
  3. Изменения прогнозируемые и результат понятен заранее? У вас есть четкий визуальный образ, к которому вы стремитесь и врач может вам в этом помочь?
Пластическую хирургию придумали не для красоты 
Прежде чем решиться на операцию, задайте себе несколько вопросов. Фото: globallookpress.

Если ни на один вопрос вы не ответили себе «Да!», то желание лечь под нож пластического хирурга — это каприз. Сначала стоит обратиться к психологу и обсудить вопросы самооценки и принятия себя. И только потом посетить кабинет хирурга», — подытожила эксперт портала Teleprogramma.pro.

Психолог Анна Завгороднева

Чем опасны для психики пластические операции
Психолог Анна Завгороднева рассказала, чем опасны пластические операции.

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Фантомные боли и депрессия: психолог рассказал, какими проблемами опасны пластические операции
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