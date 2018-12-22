Елена Малышева рассказала, как похудеть на … молочном шоколаде

Все в шоколаде

Оказывается, можно не отказывать себе в шоколаде и при этом худеть. Причем речь идет не о горьком, а самом популярном молочном продукте. Сладком и калорийном. Как так?! Рассказываем!

Устройте себе разгрузочный день на шоколаде. Есть можно любой молочный — чистый, с орехами, с изюмом — какой хотите.

Напомним, вот правила любого разгрузочного дня:

Следите за калорийностью — за день можно набрать 600 ккал. Соль в разгрузочный день запрещена! Обязательно нужно проглотить 1 ст. ложку растительного масла в день и выпить как минимум 2 л воды.

В одной плитке молочного шоколада — 550-600 ккал. Растительное масло в ней уже есть — это масло какао. Соли нет. Значит, все условия разгрузочного дня соблюдены!

Плитка, как правило, разделена на более мелкие кусочки, а значит, вам будет удобно сразу разобрать ее на определенное количество приемов пищи — в разгрузочный день рекомендуется делать их 4-8.

Но как же быть с тем, что сладкое-жирное при попадании в организм вызывает бешеную выработку инсулина и откладывается в виде жира на боках?!

Оказывается, если в каждый прием пищи съедать всего по паре маленьких квадратиков, то количество сахара в них настолько мало, что повышенная выработка инсулина не включается: весь этот сахар мы тратим на поддержание жизнедеятельности!

А если вам попалась плитка с орехами, то кусочки фундука или миндаля уменьшают объем сладкого, который вы съедаете в каждый прием пищи. Что еще лучше!

Получается, вы целый день лакомитесь шоколадкой, радуетесь жизни и при этом худеете!

Худеем на сладком

+ Сердце и сосуды вам скажут спасибо за такой разгрузочный день вот почему. Шоколад содержит вещества, которые называются флавоноиды — они способны кратковременно немного снижать уровень артериального давления и улучшают способность сосудов расширяться.

+ Ну а уж как обрадуется мозг! Ведь он питается только сахаром. При диете, когда мы отказываемся от десертов, ему приходится нелегко. А тут целый день его балуют сладкими плитками. Шоколадная жизнь! В результате у нас улучшается настроение, начинается интеллектуальный подъем.