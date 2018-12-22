Елена Малышева рассказала, как похудеть на … молочном шоколаде
Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт таким образом, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.
Все в шоколаде
Оказывается, можно не отказывать себе в шоколаде и при этом худеть. Причем речь идет не о горьком, а самом популярном молочном продукте. Сладком и калорийном. Как так?! Рассказываем!
Устройте себе разгрузочный день на шоколаде. Есть можно любой молочный — чистый, с орехами, с изюмом — какой хотите.
Напомним, вот правила любого разгрузочного дня:
- Следите за калорийностью — за день можно набрать 600 ккал.
- Соль в разгрузочный день запрещена!
- Обязательно нужно проглотить 1 ст. ложку растительного масла в день и выпить как минимум 2 л воды.
Плитка, как правило, разделена на более мелкие кусочки, а значит, вам будет удобно сразу разобрать ее на определенное количество приемов пищи — в разгрузочный день рекомендуется делать их 4-8.
Но как же быть с тем, что сладкое-жирное при попадании в организм вызывает бешеную выработку инсулина и откладывается в виде жира на боках?!
Оказывается, если в каждый прием пищи съедать всего по паре маленьких квадратиков, то количество сахара в них настолько мало, что повышенная выработка инсулина не включается: весь этот сахар мы тратим на поддержание жизнедеятельности!
А если вам попалась плитка с орехами, то кусочки фундука или миндаля уменьшают объем сладкого, который вы съедаете в каждый прием пищи. Что еще лучше!
Получается, вы целый день лакомитесь шоколадкой, радуетесь жизни и при этом худеете!
Худеем на сладком
+ Сердце и сосуды вам скажут спасибо за такой разгрузочный день вот почему. Шоколад содержит вещества, которые называются флавоноиды — они способны кратковременно немного снижать уровень артериального давления и улучшают способность сосудов расширяться.
+ Ну а уж как обрадуется мозг! Ведь он питается только сахаром. При диете, когда мы отказываемся от десертов, ему приходится нелегко. А тут целый день его балуют сладкими плитками. Шоколадная жизнь! В результате у нас улучшается настроение, начинается интеллектуальный подъем.