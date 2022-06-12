Билли Айлиш приостановила концерт в Лондоне из-за жары и давки

Певица увидела со сцены, как кого-то уносят без сознания из первых рядов.

11 июня певица Билли Айлиш выступила на арене O2 в Лондоне. Во время концерта 20-летняя артистка снова проявила человечность и остановила шоу, когда увидела, что в первых рядах зрителей творится что-то неладное.

«С вами все в порядке? Там люди падали в обморок, и их вытаскивали. Тут жарко, я знаю», — сказала звезда со сцены.

Фанаты из первых рядом пожаловались Билли, что на них лишком сильно напирают, и тогда певица остановила музыку и потребовала, чтобы зрители немного рассредоточились по площадке.

«Сделайте шаг назад, дайте всем немного места, — цитирует Айлиш канал BBC. — Если кто-то выглядит немного одурманенным, просто скажите кому-нибудь. Не надо держать в себе».

Задержка концертной программы составила три минуты. Журналисты сообщают, что группа зрителей, увидев, как человеку стало плохо, сформировала вокруг него защитный круг, включила фонарики в своих телефонах и начала привлекать внимание службы безопасности. На ситуацию обратили внимание не только охранники, но и исполнительница на сцене.

Также в начале шоу Билли попросила службу безопасности стадиона раздать зрителям воду, а в конце поблагодарила весь персонал за слаженную работу.

больше по теме Билли Айлиш оконфузилась на сцене музыкального фестиваля, споткнувшись о приборы Падение молодого дарования видели сотни фанатов.

Добавим, что вопрос здоровья зрителей на больших концертах встал особенно остро после гибели десяти человек на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне в 2021 году. Тогда организаторов фестиваля раскритиковали за то, что никто не остановил шоу во время начала давки.

Напомним, это не первый случай, когда молодая певица отвлекается на самочувствие людей в зале. Ранее она приостановила концерт, чтобы задыхающийся человек смог получить ингалятор.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.