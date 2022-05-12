«Меня насиловали несколько раз»: Сельма Блэр рассказала о своем затяжном алкоголизме

17 мая в Америке выйдет книга мемуаров актрисы Сельмы Блэр («Жестокие игры», «Блондинка в законе», франшиза «Хеллбой») под названием Mean Baby («Дрянная крошка»). Но еще до релиза 49-летняя звезда поделилась некоторыми отрывками своего печатного труда с журналистами.

В частности, артистка уделила много внимания своей алкогольной зависимости, которая начала развиваться у нее с 7 лет. Еще в детстве спиртное стало утешением для юной Сельмы, она выпивала по чуть-чуть каждый раз, когда о чем-то беспокоилась.

«Обычно я даже почти не напивалась. Я стала опытным алкоголиком, умеющим скрывать свой секрет», — пишет актриса в своей книге.

Но в подростком возрасте и в 20 лет увлечение девушки спиртным усилилось. Оно приводило к страшным вещам. Например, однажды во время весенних каникул в колледже ее изнасиловали после целого дня пьянства с двумя парнями.

«Я не знаю, изнасиловали ли меня они оба. Один из них определенно сделал это, — цитирует Сельму издание People. — Я стала маленькой и тихой и ждала, когда это закончится. Хотела бы я сказать, что то, что случилось со мной той ночью, было аномалией, но это не так. Меня насиловали несколько раз, потому что я была слишком пьяна, чтобы произнести слова «пожалуйста», «остановитесь». Я выходила из каждого случая тихой и пристыженной».

Лишь в 2016 году актриса смогла остановить свое пагубное пристрастие. Теперь, рассказав свою историю на страницах книги, она надеется, что ее пример поможет тем, кто живет с таким же бременем.

«Я написала книгу для своего сына… И для людей, пытающихся найти самую глубокую нору, в которую можно заползти, пока не пройдет боль, — поделилась Блэр. — Я в хорошем состоянии. Я не могу поверить, что все это произошло в моей жизни, и я все еще здесь, и со мной все в порядке».

Напомним, что алкоголизм — не единственная проблема со здоровьем у актрисы. В 2018 году ей поставили диагноз рассеянный склероз. Из-за болезни еще далеко не пожилая женщина вынуждена передвигается с помощью трости.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.