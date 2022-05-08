«Для своих 35 лет я выгляжу норм»: Хилькевич рассказала о своем режиме питания

Актриса поделилась, о чего ей пришлось отказаться, чтобы оставаться стройной.

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала своим подписчикам о том, как ведет здоровый образ жизни и поддерживает стройность фигуры.

«Все-таки возраст уже не позволяет мне кушать все подряд, — разоткровенничалась 35-летняя звезда в Telegram. – Поэтому лет пять назад я начала постепенно двигаться, прям плотно, к здоровому образу жизни». «Я почти не ем сладкое, как-то отказалась от него. Иногда себе позволяю, но нечасто. Утро у меня всегда плотненькое, в обед я ем макароны, а вечером – что-то легкое, типа овощей. Вообще, все время ем овощи».

«И, самое главное, я поняла, что на мою фигуру влияет то, что я не ужинаю по вечерам. То есть, в шесть-семь часов мой последний прием пищи. И еще я не ем мясо. Очень редко. Я тоже вижу, как оно влияет, то есть я увеличиваюсь в размерах, если в мой рацион включены продукты мясного происхождения». «Ну и, конечно же, обязательно занимаюсь спортом, два раза в неделю стабильно. Сон и куча всякий уходовых бьюти-штук… В общем, для своих 35 лет, мне кажется, я выгляжу норм. И моему мужу так кажется».

Напомним, Хилькевич не стесняется время от времени демонстрировать поклонникам свое тело в купальнике. Ранее она призналась, что в процессе семейной жизни стала все меньше готовить и больше полагаться на доставку еды.

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