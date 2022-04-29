Дана Борисова помогла спортсменке из Волгограда справиться с зависимостью

Утром 29 апреля на канале ТВ-3 вышел очередной выпуск программы «Новый день».

В нем показали историю 20-летней Дарьи Мироненко из Волгограда. В прошлом девушка была профессиональным спортсменом, занималась самбо и дзюдо, но после травмы и продолжительной реабилитации в ее жизни появились наркотики.

«Врач подошел и сказал мне: «Ты больше не сможешь вернуться в спорт». И все — я потерялась и не видела уже ничего интересного для себя. Так я переключилась на вещества, — рассказала героиня передачи. — Я употребляю уже четыре года. Родители не хотят меня понимать, они и так все время всем недовольны». «Несколько месяцев назад у моего друга случилась передозировка, и в этот момент я задумалась. Но потом все пошло по новой. Я не хочу повторить его судьбу и не могу сама справиться с этим, даже несмотря на то что я — профессиональный спортсмен».

Дарья пошла на отчаянный шаг — подала заявку на участие в программе и на всю страну отважно рассказала о своей проблеме с зависимостью, о которой не знали даже ее родители.

Ведущая программы, звездный коуч по личностному росту Ана Мавричева познакомила Дашу со специальной группой поддержки для девушек и предложила выполнить специальное задание — составить личный список из 20 удовольствий. Суть в том, что если испытывать удовольствия три раза в день, то проще сфокусироваться на отказе от зависимости.

Поддержать Дашу пришла также Дана Борисова — телеведущая, пять лет назад прошедшая курс реабилитации после длительного периода приема запрещенных веществ. Теперь она пытается помочь всем, кто столкнулся с этой же проблемой.

«Я четыре года употребляла и дошла до «ручки» — до очень печальной жизни, — поделилась личным опытом звезда. — Я потеряла дочку. Я не общалась со своими родными людьми. Я считала маму своим злейшим врагом. Трезвой ты даешь себе слово: «Да я больше никогда!» Но желание употребить — сильнее тебя. И всегда тебя преследует одна и та же навязчивая мысль: «Когда же я употреблю?»

Эти и другие вдохновляющие истории о преодолении покажет шоу «Новый день» на канале ТВ-3 — каждую пятницу в 11:00.

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