«Пришлось заново учиться водить»: Ким Бейсингер призналась, что долго страдала агорафобией

Актрисе не хотелось выходить из дома и куда-то ехать.

68-летняя голливудская актриса Ким Бейсингер рассказала о том, как много лет страдала агорафобией — боязнью открытых пространств, большого скопления людей и определенных ситуаций, связанных с выходом из устоявшейся зоны комфорта.

Оскароносная звезда призналась, что «яростно боролась» с этим состоянием, не понимая, что с ней происходит. Артистка не хотела выходить из дома, не хотела ходить на званые ужины. Борясь с внутренними страхами, она пришла к тому, что многим банальным вещам ей придется учиться заново.

«Мне пришлось заново учиться водить машину, и я много лет не ездила по туннелям Малибу, — поделилась Бейсингер в шоу Red Table Talk. — Раньше все заставляло меня нервничать, например, как опустить стекло у водительской двери или куда нажать, чтобы открыть дверь. Практически все действия стало сложно понять, как их сделать». «Ты все время живешь с сухостью во рту, тебя сильно трясет, ты постоянно истощена», — отписала актриса свое состояние.

больше по теме Чего боятся знаменитые актеры По статистике люди творческих профессий чаще других страдают от различных страхов и навязчивых состояний.

Напомним, самые известные фильмы Ким — «Никогда не говори «никогда» (1983), «Девять с половиной недель» (1986), «Бэтмен» (1989), «Секреты Лос-Анджелеса» (1997) и «8 миля» (2002). В 2017–18 годах она появилась во франшизе «Пятьдесят оттенков» и с тех пор перестала сниматься.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.