«Услышал от первой супруги, что я – алкоголик»: Камиль Ларин вспомнил, как бросил пить

В интервью для Юлии Барановской известный актер, участник «Квартета И» Камель Ларин рассказал о том, как отказался от алкоголя семь лет назад.

«У меня не было никогда серьезных запоев по два-три дня. Я выпивал… Но, как говорится, а кто не пьет? — признался 55-летний артист в шоу «Быть человеком». — Проблем со здоровьем не было каких-то серьезных, просто один раз я услышал от первой супруги своей сгоряча, что я — алкоголик. Я говорю: «Ну что за бред?» Я и с психологом своим разговаривал, он говорил, что нет. Но на всякий случай пошел к своему приятелю-наркологу, просто пообщаться. Я ему говорю: «Слушай, ну обидно, что меня алкоголиком называют». Он говорит: «Немного ликбеза. Кто такой алкоголик? Это тот, который хочет — пьет, не хочет — тоже пьет. А кто такой пьяница? Тот, который хочет — пьет, не хочет — не пьет. Ты — пьяница».

Актер в шутку послал своего знакомого нарколога по известному адресу, но все же решил прекратить употреблять алкоголь. Какое-то время ему, естественно, пришлось отбиваться от друзей, которые уговаривали пригубить на вечеринках, но выдержки хватило.

«И все, потом как-то так втянулся в это дело, и прекрасно. А сейчас уже спортивный интерес. А что это вдруг? Не, не хочу!» «Причем я никогда никого не агитировал (бросить пить. — Прим. авт.), каждый должен сам прийти или не прийти». «Я бросил и не жалею. Иногда, конечно, хочется вернуться. Но, с другой стороны, как вспомнишь… Мы же братцы такие, безостановочные, люди советской эпохи… Мы уж как выпиваем, так выпиваем. До утра».

Ларин добавил, что отказаться от чего-то, к чему привык, действительно очень сложно. Но, кроме выпивки, он еще отказался и от курения — год назад, во время пандемии.

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