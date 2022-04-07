Ляйсан Утяшева показала, как можно устроить висцеральный массаж в домашних условиях

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева показала своим подписчикам, как можно устроить себе висцеральный массаж (массаж внутренних органов живота через брюшину) в домашних условиях.

«Навредить вы себе точно не сможете, а только помочь вашему внутреннему цеху по переработке! Вам нужен только слегка спущенный мяч, — рассказала именитая спортсменка в Telegram. — Положите мяч на пол и лягте на него животом. Можно просто полежать на нем, привыкнуть к этому состоянию, расслабиться. После этого медленно и очень аккуратно перекатываться».

Утяшева отметила, что во время этого процесса в каких-то местах, возможно, будут чувствоваться неприятные ощущения. Эти точки нужно «прокатать» на шаре 1–2 минуты, пока ощущения не пройдут.

Звезда добавила, что такой массаж улучшает метаболизм, ускоряет кровообращение и дыхание всего организма, а также устраняет спазмы в пищеварительных органах.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. О возможности повторения данного упражнения следует проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

Сама Утяшева отметила, что данный метод имеет противопоказания для людей с онкологией, полипами и камнями в почках.

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