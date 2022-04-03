«Без фотошопа»: Лада Дэнс похвасталась стройными ножками после детокса в клинике

3 апреля 55-летняя актриса и певица Лада Дэнс похвасталась в социальной сети худыми ногами, закинув их ради фото на стол.

По словам артистки, она прошла программу детокса в частной клинике в Карелии, похудела на несколько килограммов и теперь не нарадуется своей стройности.

«Ножки без фотошопа, — написала звезда в Telegram, опубликовав снимок ног в колготках. — Чувствую себя прекрасно. Легкость в теле, стройность в ногах. Теперь главное – держаться подальше от пирожных».

Добавим, что Дэнс пробыла в клинике больше двух недель – с 16 марта. Все это время она рассказывала подписчикам о своих оздоровительных процедурах и режиме питания.

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