«Они все еще там»: Сэмюэл Джексон высказался о стариках с болезнью Альцгеймера

73-летний актер Сэмюэл Джексон снялся в новом сериале «Последние дни Птолемея Грея» (The Last Days of Ptolemy Grey), который недавно начал транслироваться на потоком сервисе AppleTV+.

Это история об одиноком старике, страдающем от болезни Альцгеймера. Приняв чудодейственное лекарство, герой на время возвращает себе ясность разума и использует это, чтобы разобраться в подозрительной смерти своего внучатого племянника.

В новом интервью Джексон признался, что участие в данном проекте стало для него личным, так как его мать и дед были подвержены тому же заболеванию.

«По мере того, как они уходили, я все более наполнялся решимостью рассказать эту историю и распространить ее, — цитирует актера портал The i News. — И убедить людей в том, что родственники, которых они любили, все еще там, внутри этих (больных, — Прим. авт.) стариков, поэтому вы не можете их выбросить. Вы должны заботиться о них и любить их так, как будто они все еще вносят свой вклад в вашу жизнь».

Сэмюэл поделился, что и сам опасается болезни Альцгеймера, так как она распространена в его семье. Бороться со страхом ему помогает работа – изучение большого количества диалогов для ролей тренирует мозг актера и помогает противостоять старению.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.