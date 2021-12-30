«Там места уже нет «зашивать»!»: Шура признался, что от алкоголизма его берегут вовсе не лекарства

В новом интервью певец Шура коснулся темы своей алкогольной зависимости, от которой он лечился долгое время. 46-летний артист подчеркнул, что его музыкальная карьера сошла на нет именно когда он пристрастился к наркотикам и спиртному.

«Не буду задирать штаны и показывать четыре ампулы, в *** (пятой точке, — Прим. авт.) у меня зашитых, от алкоголя… Четыре раза меня «зашивали». На пятый мы решили прокапаться вот, знаешь, до дна, прям сильно прокапаться! То есть, я двенадцать дней лежал под капельницей, вымыли из меня весь алкоголь. Не стали больше «зашивать» — там места уже нет «зашивать»! И я справился», — поделился Шура в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Певец признался, что читал про то, что этот метод кодировки имеет лишь психологический эффект, но на него он действовал. Правда, в итоге дело все равно заканчивалось срывами, почему и потребовалось несколько процедур.

Сейчас, по его словам, звезда эстрады уже так сильно не пьет. Но помогает держаться ему совершенно другое «средство».

«Вот смешно, сейчас поржут люди! Собака у меня появилась… У кого-то баба появилась, у кого-то мужик, а у меня – собака. Но это тоже живое существо, ради которого стоит, знаешь… И которое не любит, когда я прихожу бухой домой», — высказался Шура.

Напомним, недавно телеперсона Дана Борисова обвинила певца в том, что он пришел на запись передачи в нетрезвом виде, чем вызвала его возмущение.

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