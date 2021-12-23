Путин дал прогноз, когда в России сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу

На конец 2021 года он не дотягивает до 60%.

23 декабря, во время большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, один из первых вопросов главе государства был про пандемию и ее влияние на российскую экономику.

Президент отметил, что спад экономики из-за коронавируса составил всего 3%, что гораздо меньше, чем в других странах. Но если с точки зрения финансов ситуация в РФ довольно стабильная, то в плане вакцинации дела обстоят не так хорошо.

Путин отметил, что на сегодняшний день 59,4% жителей страны сделали прививку от коронавируса или переболели им, но для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно. Необходимо 80%, и президент надеется, что этот показатель будет достигнут к концу первого квартала 2022 года.

Добавим, что с начала пандемии в России, по официальным данным, заболели коронавирусом более 10 миллионов человек, около 300 тысяч умерли. Полную вакцинацию двумя компонентами разработанной прививки прошли 70,8 миллиона граждан.

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