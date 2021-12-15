Навка о коронавирусе: «Вместе с пандемией из нашей жизни ушла стабильность»

С 25 декабря в Москве начинаются представления нового ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Звездная фигуристка заверила зрителей, что во время спектаклей будут соблюдаться все действующие требования Роспотребнадзора. Здоровье гостей и участников шоу — в безоговорочном приоритете у организаторов. Вся команда новой постановки на льду привита.

«Вспоминать о том, как я болела коронавирусом, мне не хотелось бы — все это было крайне неприятно и страшно. Эти же эмоции испытываешь, когда читаешь печальные новости, статистику о жертвах «ковида». К счастью, сегодня все большее количество людей выбирают вакцинацию», — прокомментировала Татьяна Навка в интервью сайту Teleprogramma.pro.

«Ковид» ведь особенно опасен как раз из-за людей, живущих по принципу «все привились, а значит, мне уже и не надо». Конечно, вместе с пандемией из нашей жизни ушла стабильность. Мы учимся жить в состоянии повышенной тревожности и неопределенности, когда от выхода на лед нас отделяет еще и тест на коронавирус».