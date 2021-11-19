Стартовали съемки сериала «Дедline» — о полноценной жизни в зрелом возрасте

Героями проекта стали люди, которым возраст не мешает удивлять других своими успехами.

Онлайн-кинотеатр Kion запустил съемки документального сериала «Дедline». Он будет посвящению разрушению стереотипов о жизни людей пожилого возраста.

Героями проекта, который поддержало Министерство культуры РФ, станут пенсионеры, ведущие яркую и насыщенную жизнь. Общая идея заключается в том, что зрелость — это еще не конец пути, а самое время наслаждаться своими достижениями и даже ставить смелые задачи.

Открыть для себя новое хобби или стать популярным блогером, грамотно распределять свои ресурсы, проживать по максимуму каждый новый день — все это по силам людям старшего возраста, несмотря на предубеждения о том, что их пора списывать со счетов.

Герои «Дедline» работают в коммерческой индустрии и зарабатывают, транслируя в социум мечты о здоровье, богатстве и долголетии. Их жизнь — уникальный пример для всех окружающих, как можно проживать зрелые годы.

больше по теме Супергерой в реальной жизни: Крис Хемсворт поднялся по канату над пропастью Этот и другие трюки актер выполнил для нового проекта National Geographic о борьбе со старением.

Режиссером и автором концепции сериала выступает Евгений Григорьев («Про рок», «Хенд Мейд», «Подельники»).

Премьера документального проекта «Дедline» состоится в онлайн-кинотеатре Kion в 2022 году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.