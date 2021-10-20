Кейт Бекинсейл попала в больницу после того, как попыталась надеть легинсы

Звезда боевиков рассказала о неприятном происшествии, случившемся с ней в гостинице.

В середине октября 48-летняя актриса Кейт Бекинсейл, снимаясь в новом фильме в Лас-Вегасе, угодила в больницу, однако не сообщила фанатам в соцсетях подробности произошедшего. 19-го числа уже поправившаяся звезда появилась в The Late Late Show Джеймса Кордена и рассказала, что с ней случилось.

Ведущий предположил, что артистка выполняла сложный трюк и получила травму. Но, как оказалось, ЧП случилось даже не на съемочной площадке.

«Сняв восемь или девятьсот боевиков, я травмировалась, надевая легинсы в своем гостиничном номере, — объяснила Бекинсейл, отметив, что на этой раз она играет в эмоциональной драме. — Я была в номере, надевала легинсы, и вдруг мне показалось, будто гитарная струна порвалась, это было ужасно. Я не могла ходить, не могла лечь, не могла сесть. Я ничего не могла сделать».

Что именно произошло с ее телом, Кейт раскрывать не стала, но тогда ей потребовалась помощь медиков.

«В конце концов приехала скорая помощь, они развернули простыню, подняли меня в ней, как какую-то колбаску, и положили на каталку», — вспомнила актриса.

Однако уже через несколько дней она пришла в норму и вот явилась на запись вечернего шоу.

Напомним, Кейт Бекинсейл является звездой фильмов «Перл-Харбор», «Другой мир», «Ван Хельсинг», «Авиатор», «Контрабанда», «Красотка на взводе» и многих других. Сейчас она снимается в картине «Дочь заключенного» (Prisoner’s daughter).

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