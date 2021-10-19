Московских пенсионеров обязали оставаться дома на четыре месяца

С 25 октября в Москве из-за коронавируса будет введен ряд новых ограничений. И срок его действия довольно внушительный — до 25 февраля.

Мэр города Сергей Собянин отметил, что ситуация осени 2020 года повторилась: число заболевших и госпитализированных жителей столицы резко возросло. И наихудшая обстановка среди пожилых граждан.

Таким образом, согласно новым ограничениям, москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны будут вновь перейти на домашний режим — по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Однако прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Правило не распространяется на людей, уже переболевших CoViD-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию.

Также столичные работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников и всех, кто старше 60 лет и страдает хроническими заболеваниями. Исключение составляют только те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации, а также вакцинированные или переболевшие коронавирусом.

В добавок к этому, главный санитарный врач Москвы принял решение увеличить требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг. Соответствующие предприятия и организации, обязаны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% своих сотрудников (первым компонентом — до 1 декабря 2021-го).

«Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует, — обратился Собянин к пенсионерам. — Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни».

Слушайте также: