«Вакцинироваться нужно срочно»: Малышева назвала позорной ситуацию с прививками в России

Теледоктор отмечает, что по количеству ежедневной смертности от коронавируса страна находится на первых позициях.

В России очень высокая смертность от коронавируса. Об этом посетовала знаменитый теледоктор Елена Малышева, выйдя в «прямой эфир» в Instagram 16 котября. Она также отметила, еще очень мало людей в нашей стране сделали прививки от CoViD-19 — отсюда и такие страшные цифры количества умерших.

«Сегодня ситуация такая, что вакцинироваться нужно срочно. Более того, группе 60+ надо сделать бустерную третью прививку: или одну вакцину «Спутник Лайт», если вы болели, или одну «Спутник Лайт», если вы вакцинированы двумя дозами, — рассуждает Малышева. — Только самые безграмотные люди думают, что прививаться в пандемию не надо. Единственный способ прервать пандемию — это вакцинация. Это известно тысячу лет. Примеров — миллион!»

Знаменитый врач отметила, что вакцинация — это личное дело каждого, но те, кто отказывается от прививки играют с коронавирусом в «русскую рулетку». Она еще раз объяснила подписчикам механизм выработки клеточного иммунитета и роль дополнительной третьей вакцины в нем.

Елена Васильевна также подчеркнула, что ревакцинацию следует делать через полгода после двух первых доз.

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