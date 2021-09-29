Орбакайте поделилась мнением, что быть стройным — это и есть здоровье

В новом интервью певицу Кристину Орбакайте спросили, как ей и всей ее семье удается оставаться стройными. В ответ 50-летняя артистка поделилась мнением, что держать себя в форме, быть подтянутым человеком — это и есть здоровье, молодость.

Звезда рассказала, что они с мужем Михаилом Земцовым придерживаются правильного питания и стараются прививать здоровые привычки своей дочери Клаве.

«В нашем рационе есть множество полезных продуктов — это простая еда, к примеру, гречка, растительное молоко. Мы стараемся не перебарщивать с рафинированными продуктами, со сладким, хотя в душе каждый из нас сладкоежка, — поделилась Орбакайте в интервью Teleprogramma.pro. — Не забываем про физическую активность — без фанатизма, изнуряющих упражнений, у нас умеренные нагрузки, ведь самое главное — это двигаться, идти вперед».

Кристина добавила, что, отметив юбилей, не стала уменьшать для себя рабочие нагрузки, а наоборот, увеличила их. Артистка чувствует в себе свежесть и готовность к творческим экспериментам. Свободное от работы время звезда уделяет себе любимой: посещает косметолога и массажиста, занимается спортом, уделяет время друзьям и семье.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на мнение звезд. По вопросам здоровья и фигуры следует консультироваться с профильными специалистами-медиками.

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