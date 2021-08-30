Анна Семенович изменила рацион, сдав анализ на пищевые аллергены

Оказалось, что любимые яйца и овсянка усваиваются организмом певицы хуже, чем другие продукты.

Певица Анна Семенович поделилась еще одним аспектом своего похудения. 41-летняя артистка рассказала поклонникам, что недавно сделала анализ крови на пищевые аллергены, который помогает узнать, какие продукты плохо усваиваются организмом определенного человека. Результаты заставили звезду изменить свой рацион.

«Для меня было шоком, когда у меня выявили аллергию на яичный белок и желток. Мой самый любимый завтрак всегда был омлет с сыром или овсяная каша, но на овсянку у меня тоже аллергия. А еще на пшеницу», — пишет Семенович в Instagram.

Артистка поделилась тем, что узнала: от аллергической еды у человека нарушается пищеварение, могут появиться различные неприятные симптомы, к примеру, вздутие живота и быстрая утомляемость.

«Я перестала есть продукты, которые мне не подходят, и мне реально стало лучше, и вес уходит гораздо легче, уже минус три килограмма», — рассказала Анна.

В качестве примера певица отметила, что вместо овсянки стала варить себе гречку.

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