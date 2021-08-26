Marvel выпустит комикс о мстителях, посвященный вакцинации

В Америке на борьбу с антипрививочниками выйдут супергерои. Издательство комиксов Marvel объединилось с нью-йоркской общественной организацией, чтобы провести кампанию по популяризации вакцинации. Целевой аудиторией данной акции являются темнокожее население, а также латиноамериканцы и азиаты. Организаторы считают, что эти группы граждан больше всего пострадали от пандемии и до сих пор менее других осведомлены о прививках.

Кампания рассчитана на три месяца, она включает в себя уличные мероприятия с участием врачей, агитационные плакаты с супергероями Marvel, а также специальный комикс о «мстителях».

«Marvel всегда рассказывала истории, чтобы развлекать, вдохновлять и отражать мир вокруг нас. Поскольку многие сообщества продолжают бороться с последствиями CoViD-19, для нас было важно способствовать повышению осведомленности о вакцинах и укреплению доверия к ним в Нью-Йорке», — цитирует президента компании Marvel Entertainment Дэна Бакли издание Variety.

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Добавим, что активную агитацию за прививки от коронавируса уже ведет Терминатор, то есть голливудский актер Арнольд Шварценеггер. Он уже давно вакцинировался и теперь довольно резко высказывает о тех, кто игнорирует защитные меры.

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