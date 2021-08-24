Мэр Москвы разрешил школьным учителям работать без масок

Сергей Собянин понимает, насколько педагогам трудно говорить весь день с маской на лице.

Новый послабления антиковидного режима в Москве: мэр Сергей Собянин разрешил учителям в школах работать без защитных масок.

«Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — сказал градоначальник столицы на встрече с директорами школ.

Мэр отметил, что в Москве привились уже около 80% преподавателей, а с маской на лице педагогу работать в разы труднее. Но другие защитные меры в школах останутся обязательными, такие как регулярное измерение температуры и распределение учеников по потокам.

Как передает канал «360», Собянин заявил, что московские школы готовы к новому учебному году, и выразил надежду, что переводить детей на онлайн-обучение этой осенью не потребуется.

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