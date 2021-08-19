Диетолог назвала пять фруктов, которые помогают сохранить молодость

Хотите остановить процессы старения? В первую очередь обратите внимание на ваш рацион.

Вернуть молодость коже можно не только у косметолога. Прежде, чем оплачивать дорогостоящие процедуры, стоит обратить внимание на свое питание. Оказывается, в борьбе со старением могут помочь и обычные фрукты. При этом их надо есть, а не прикладывать мякоть к лицу. О пяти таких сладких помощниках журналистам рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Авокадо богат жирами и полезными веществами, в нем содержится большое количество витаминов и микроэлементов, в том числе железо и фолиевая кислота. Этот фрукт благотворно влияет на состояние кожи, сердечно-сосудистую систему и многие протекающие в организме процессы. Современные женщины все чаще включают его в свой ежедневный рацион: добавляют в салаты или намазывают на хлеб в виде гуакамоле.

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Киви по праву называют мощнейшим антиоксидантом. Он содержит большое количество витамина С, помогает замедлять процессы старения, положительно влияет на работу почек и сердца.

Абрикос тоже богат витаминами и микроэлементами, а также содержит в себе большое количество клетчатки. Она, в свою очередь, положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, из-за чего улучшаются процессы усвоения питательных веществ.

Груша содержит в себе вещества, способные нейтрализовать ультрафиолет, который оказывает влияние на старение кожи. Вдобавок, этот фрукт тоже содержит большое количество полезных микроэлементов и витаминов.

Лимон обладает теми же плюсами, что и киви. А еще лимонная кислота способствует улучшению усвоения железа, которое тоже необходимо для многих процессов организма.

«Включайте эти продукты в свой рацион и сохраняйте молодость и красоту», — цитирует Татьяны Филиппову 5-tv.ru.

Справка Teleprogramma.pro

Татьяна Алексеевна Филиппова — врач-эндокринолог, диетолог. Выпускница Южно-Уральского государственного медицинского университета. Ведет прием в Санкт-Петербурге. Также ведет блог о секретах питания.

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