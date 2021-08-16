«Мы играли в русскую рулетку»: Кидман рассказала о стрессе на съемках сериала в пандемию

Актриса отмечает, что создатели ее нового сериала «Девять совсем незнакомых людей» не решились бы запустить проект, если бы понимали, на какой риск они идут.

Николь Кидман сыграла таинственного гуру здоровья Машу Дмитриченко в новом сериале «Девять совсем незнакомых людей», а также выступила продюсером этого проекта. Съемки прошли в Австралии в разгар пандемии и стали одними из самых сложных для актрисы за всю ее карьеру. Об этом 54-летняя звезда рассказала в новом интервью.

«Отвечать за безопасность и здоровье людей — это огромный стресс, — цитирует Кидман издание австралийское Sydney Morning Herald. — Мы отнеслись к этому очень серьезно. Было тестирование, ношение масок, и если у кого-то болело горло — даже если тест оказался отрицательным — мы переносили или отменяли съемки. Мы никого не могли подвергнуть риску. И у нас обошлось без единого инцидента, что необычно».

Мало того, Николь отмечает, что если бы организаторы съемок изначально понимали, на какой риск они идут, проект до сих пор лежал бы на полке.

«Я не думаю, что мы понимали, за что беремся, — сказала актриса. — Если бы мы знали, насколько высок риск того, что все это будет остановлено и прекращено, не думаю, что финансисты пошли бы на такой риск. А так мы играли в русскую рулетку».

Кидман поделилась, что во время съемок сериала — с августа по декабрь 2020 года — она жила изолировано от других людей вместе со своей сестрой и их детьми.

Добавим, что показ сериала Девять совсем незнакомых людей» стартует на американском видеосервисе Hulu 18 августа. «Пациентов» Кидман сыграли Люк Эванс, Самара Уивинг, Майкл Шеннон, Бобби Каннавале и другие западные звезды.

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