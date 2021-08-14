Шварценеггер назвал тупицами тех, кто отказывается носить маски

Арнольд Шварценеггер назвал людей, которые отказываются делать прививки или носить маски, тупицами. На днях 74-летний актер и бывший губернатор Калифорнии поучаствовал в передаче CNN о коронавирусе, а потом выложил отрывок из нее на своих страницах в соцсетях. Отвечая на вопрос журналистки, «терминатор» довольно резко высказался о тех, кто избегает прививок, социальной дистанции и ношения масок.

Артист и политик посетовал, что спустя полтора года пандемии американское общество еще находится в беспорядке и не до конца сплотилось для борьбы с коронавирусом. «Железный Арни» отметил, что эксперты-медики настаивают на ношении масок, мытье рук и дистанцировании. Так почему же народ не слушает тех, кто разбирается в эпидемиологии?

«Послушайте, я эксперт в том, как накачать бицепс. Нет никого, кто знает о бицепсе больше, чем я, потому что я изучал этот вопрос в течение пятидесяти лет. То же самое и с вирусом. Есть люди, которые являются экспертами, которые изучают это год за годом, — сказал Шварценеггер. — Я думаю, все должны знать, что в стране вирус, и он убивает людей. И единственный способ предотвратить это — сделать прививки, носить маски, дистанцироваться от людей, все время мыть руки, а не просто думать: «Ну, моя свобода здесь как бы нарушена». Нет, к черту свободу. Потому что со свободой приходят обязательства и ответственность. Вы не можете просто сказать: «Я имею право делать то и это», когда вы влияете на других людей».

Актер сравнил эту ситуацию со светофором на перекрестке — его ставят, чтобы водители не убивали друг друга, и никто из шоферов не рассуждает о том, что власти тем самым ограничивают его свободу передвижения.

«Мы должны объединиться, а не спорить, заявляя: «Это свободная страна, и я могу не носить маску». Да, у вас есть свобода носить маску, но знаете что? Вы тупицы, если не надеваете маску», — резюмировал Арнольд.

Напомним, что сам Шварценеггер привился от коронавируса еще в начале 2021 года.

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