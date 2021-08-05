«В ней нет никакого выздоровления»: Стас Пьеха рассказал, почему сочувствует Дане Борисовой

И попросил не ставить себя в один ряд с ней.

Стас Пьеха считает некорректным, когда в плане реабилитации и наркологии журналисты ставят его в один ряд с Даной Борисовой. 40-летний певец известен тем, что после собственной истории с зависимостью организовал клинику для наркоманов. В новом интервью артист поделился, что в свой медицинский центр он вложил огромное количество денег, времени, души и личного опыта, проделал работу даже большую, чем в шоу-бизнесе, а Борисова, по его словам, лишь «захаживала» в те же места, где лечился он сам, а теперь мнит себя большим специалистом в данном вопросе.

«В ней нет никакого выздоровления, она пребывает в своем стопроцентно зависимом мышлении и в галлюцинациях, — высказался Стас о Дане в интервью Алене Жигаловой для YouTube. — Она у тебя сказала фразу, над которой смеялись все в наркологии и психиатрии: «Я закончила на «отлично» реабилитацию».

Пьеха отметил, что в процессе реабилитации зависимый человек заново учится чувствовать и выражать свои эмоции, и здесь не может быть никаких оценок. Поэтому рассуждения Борисовой об этой сфере медицины певец считает просто комедией.

«Я с огромным состраданием к ней отношусь. Я считаю, что ей до сих пор открыто выздоровление, ей только надо этим заниматься. Но крайне мало людей способны на эту ежедневную работу, потому что это, черт возьми, очень тяжелая работа. Очень много боли и страхов на пути к выздоровлению вылезает. Поэтому меня не надо ставить в одну шеренгу с Даной Борисовой», — сказал Пьеха.

Певец отметил, что совершенно не против того, что телеведущая занимается просвещением в сфере наркологии. По его словам, если она спровоцирует кого-то лечь на реабилитацию, это будет великое дело, но сам Стас занимается проблемой на совершенно ином уровне.

Жигалова спросила, готов ли музыкант положить Борисову в свою клинику. Мужчина ответил, что невозможно помочь человеку, который сам не просит о помощи. Кстати, ранее другие звезды высказывались, что даже после своего лечения Дана продолжает что-то употреблять.

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