Какие сладости разрешить ребенку, чтобы снизить риск возникновения кариеса

Летом, осенью и зимой — дети всегда хотят сладкого. И в наши дни на прилавках можно найти так много видов различных лакомств. Однако, как отмечают стоматологи, выбирать и кушать сладости нужно достаточно осторожно. Проблема кроется в живущих во рту бактериях, которые очень любят сахар. Переваривая углеводы, они выделяют особые кислоты, способные разрушить зубы. Как результат, у ребенка появляется кариес.

Как быть — не запрещать же детям лакомиться сладеньким — журналисты спросили у стоматолога-ортодонта Екатерины Оришиной. Та рассказала, что к относительно безопасным лакомствам можно отнести пастилу, зефир, сухофрукты, мороженое, черный и молочный шоколад, но только с натуральным и понятным составом.

«Но не забывайте, что после приема сладкого желательно прополоскать либо почистить зубки, чтобы бактерии, которые живут в полости рта, остатками пищи не питались и не выделяли кислоты, которые образуют кариес», — рассказала специалист зрителям Пятого канала.

Поэтому с покупкой малышу очередной сладости советуем захватить и бутылочку питьевой воды.

Справка Teleprogramma.pro

Екатерина Оришина — стоматолог-ортодонт. Выпускница Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Занимается лечением детей и взрослых.

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