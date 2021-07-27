Как приготовить брускетту с фетой и печеным перцем
Видео
Как правильно бегать
Видео

Какие сладости разрешить ребенку, чтобы снизить риск возникновения кариеса

Об этом рассказала профессиональный стоматолог.

Какие сладости разрешить ребенку, чтобы снизить риск возникновения кариеса
Как в жару без мороженого? Фото: Global Look Press

Летом, осенью и зимой — дети всегда хотят сладкого. И в наши дни на прилавках можно найти так много видов различных лакомств. Однако, как отмечают стоматологи, выбирать и кушать сладости нужно достаточно осторожно. Проблема кроется в живущих во рту бактериях, которые очень любят сахар. Переваривая углеводы, они выделяют особые кислоты, способные разрушить зубы. Как результат, у ребенка появляется кариес.

Как быть — не запрещать же детям лакомиться сладеньким — журналисты спросили у стоматолога-ортодонта Екатерины Оришиной. Та рассказала, что к относительно безопасным лакомствам можно отнести пастилу, зефир, сухофрукты, мороженое, черный и молочный шоколад, но только с натуральным и понятным составом.

«Но не забывайте, что после приема сладкого желательно прополоскать либо почистить зубки, чтобы бактерии, которые живут в полости рта, остатками пищи не питались и не выделяли кислоты, которые образуют кариес», — рассказала специалист зрителям Пятого канала.

Поэтому с покупкой малышу очередной сладости советуем захватить и бутылочку питьевой воды.

Справка Teleprogramma.pro

Екатерина Оришина — стоматолог-ортодонт. Выпускница Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Занимается лечением детей и взрослых.

Смотрите также:

Тэги

Здоровьезубыкариессладкоесладостисовет врача