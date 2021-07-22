Зрители «Доктора Хауса» могут бесплатно доехать до пункта вакцинации

22 июля стартовала совместная акция телеканала «Суббота!» и онлайн-сервиса такси «Ситимобил» — они предлагают бесплатно отвезти зрителей в пункт вакцинации за прививкой от коронавируса.

Чтобы получить бесплатную поездку, нужно смотреть сериал «Доктор Хаус» в эфире канала «Суббота!». Во время каждого эпизода прямо на экране будут появляться QR-коды с промокодами на заказ такси к пункту вакцинации. Кроме этого, телезрители могут получить и скидку на поездку в бизнес-классе «Ситимобил». А за самыми удачливыми участниками акции может приехать автомобиль премиум-класса Mercedes Maybaсh.

Акция проходит в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Перми, Челябинске — полный список городов и подробности акции размещены на сайте канала.

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