Осиная талия: полезно ли ношение корсетов для здоровья

В новом сезоне сериала «Сториз» на канале СТС актриса Юлия Михалкова не раз предстанет в пышных платьях и корсетах. В новом интервью журналисты спросили 38-летнюю звезду, удобно ли ей было сниматься в таких нарядах. Артистка ответила, что вообще любит корсеты, так как они «дисциплинируют, повышают самооценку».

«На самом деле корсет — это большая польза для здоровья, он поддерживает осанку, прямая осанка положительно влияет на работу легких, а значит, на речь. Прямые люди говорят убедительнее сутулых. Поэтому берегите осанку с молодости!» — цитирует актрису «Теленеделя».

Teleprogramma.pro решила уточнить у специалиста, действительно ли корсеты так полезны для здоровья, как об этом говорит Михалкова. Свои вопросы мы адресовали дерматологу, косметологу и пластическому хирургу Мадине Байрамуковой.

«Изначально корсеты были придуманы для того, чтобы модницы могли продемонстрировать окружающим их людям изящество своей фигуры. В первую очередь, ту самую осиную талию, которая считалась идеалом красоты. Те платья, которые носились поверх этих самых корсетов, должны были всячески подчеркивать женственность и изящество дам, — поделилась своими знаниями доктор. — Помимо талии корсет помогал поддерживать осанку, приподнимать грудь и избавлять представительницу прекрасного пола от всего лишнего — благодаря затягиванию корсета имевшиеся жировые ловушки исчезали из поля зрения, создавая иллюзию идеальной фигуры. И поскольку пользы для здоровья от ношения корсетов не было никакой, а вред на состояние костной ткани и внутренних органов был огромен, ведь носить корсеты девочек приучали в возрасте 4-5 лет, в начале XX веке женщины начали постепенно отходить от них и вскоре отказались от этой очень неудобной, стесняющей движение детали женского гардероба».

Конечно, корсеты не исчезли из употребления совсем. Сегодня они по-прежнему призваны корректировать женскую фигуру и служить неким источником сексуальности, однако уже не влекут за собой обмороков и страданий, как это было в XIX веке. Помимо бельевых корсетов существуют также ортопедические (для улучшения осанки) и послеоперационные.

«Нужно понимать, что улучшить осанку — это совершенно не значит избавиться от сколиоза, помимо ношения корсетов ортопеды прописывают и другое лечение. Точно также как скорректировать фигуру — не значит устранить жировые ловушки. Современные корсеты, конечно, не могут навредить костной ткани, но и польза от них только видимая. Мы живем в такое время, когда получить идеальную фигуру можно гораздо более полезными и правильными способами: например, изменив свое питание и активно занявшись спортом. Для правильной осанки и похудения это гораздо лучше, чем затянуться на постоянной основе в корсет и нарушить таким образом приток крови к внутренним органам. Если со спортом никак не складывается, от лишней клетчатки помогает избавиться такая процедура как липосакция, а получить осиную талию можно, прибегнув к методике сужения талии без удаления ребер. Вот тут, кстати, корсет пригодится на период реабилитации», — рассказала Байрамукова.

Специалист высказалась против того, чтобы носить корсет на постоянной основе, если это не предписано врачом. Особенно в такую жару, которая стоит в этом году. Она добавила, что у дам XIX века просто не было выбора, чтобы выглядеть эффектно. А сегодня у женщин есть фитнес, косметология и пластическая хирургия.

Справка Teleprogramma.pro

Мадина Байрамукова — пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог. Выпускница Волгоградского медицинского университета. В 2017 году открыла собственную клинику «МаРусМед» в Пятигорске и ее московский филиал. Обладательница ряда премий в области пластической хирургии.

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