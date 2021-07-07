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Никас Сафронов признался, что решился на вакцинацию после гибели близких людей

Художник лично знал многих знаменитостей, жизни которых унес коронавирус.

Никас Сафронов признался, что решился на вакцинацию после гибели близких людей
Никас Сафронов привился еще зимой 2021 года. Фото: globallookpress.com

Teleprogramma.pro устроила опрос среди звезд на тему, как и когда они решили вакцинироваться от коронавируса. Известный художник Никас Сафронов, например, сделал прививку еще зимой. Главной мотивацией для него стала череда смертей друзей и знакомых. 65-летний мужчина вспомнил, что ковид унес жизни Анатолия Трушкина, Василия Ланового, Бориса Грачевского, а на днях и Владимира Меньшова. Портретист отметил, что все это были его близкие люди, и добавил, что вирус погубил жизни и других его знакомых, которые не являлись медийными людьми.

Еще одним фактором, который мотивировал художника на вакцинацию, стало то, что и президент России сделал себе прививку вместе с другими представителями власти. Сам Сафронов из-за своей работы не может запереться дома: в его графике много живых встреч. Не желая рисковать чужими жизнями, Никас оперативно привился.

«После первого укола было легкое недомогание, но быстро прошло. Потом получил сертификат на Госуслугах, и QR-код у меня есть. Пользуюсь им, где нужно, пока никаких проблем не было», — говорит маэстро Никас.

О том, что быстро и легко получила QR-код на портале госуслуг, сказала и известная телезвезда Тина Канделаки. Она отметила, что электронные сервисы в России уже много лет находятся на высоком уровне, а в период пандемии стали работать еще лучше.

Добавим, что по официальным данным на 6 июля, число активных случаев заболевания коронавирусом в России превысило 417 тысяч, хотя еще месяц назад этот показатель колебался в районе отметки 270 тысяч.

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вакцинацияЗдоровьеКоронавирусНикас Сафроновпрививки