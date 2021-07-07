Никас Сафронов признался, что решился на вакцинацию после гибели близких людей

Teleprogramma.pro устроила опрос среди звезд на тему, как и когда они решили вакцинироваться от коронавируса. Известный художник Никас Сафронов, например, сделал прививку еще зимой. Главной мотивацией для него стала череда смертей друзей и знакомых. 65-летний мужчина вспомнил, что ковид унес жизни Анатолия Трушкина, Василия Ланового, Бориса Грачевского, а на днях и Владимира Меньшова. Портретист отметил, что все это были его близкие люди, и добавил, что вирус погубил жизни и других его знакомых, которые не являлись медийными людьми.

Еще одним фактором, который мотивировал художника на вакцинацию, стало то, что и президент России сделал себе прививку вместе с другими представителями власти. Сам Сафронов из-за своей работы не может запереться дома: в его графике много живых встреч. Не желая рисковать чужими жизнями, Никас оперативно привился.

«После первого укола было легкое недомогание, но быстро прошло. Потом получил сертификат на Госуслугах, и QR-код у меня есть. Пользуюсь им, где нужно, пока никаких проблем не было», — говорит маэстро Никас.

О том, что быстро и легко получила QR-код на портале госуслуг, сказала и известная телезвезда Тина Канделаки. Она отметила, что электронные сервисы в России уже много лет находятся на высоком уровне, а в период пандемии стали работать еще лучше.

Добавим, что по официальным данным на 6 июля, число активных случаев заболевания коронавирусом в России превысило 417 тысяч, хотя еще месяц назад этот показатель колебался в районе отметки 270 тысяч.

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