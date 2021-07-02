Вкусно, но не всегда полезно: что нужно знать любителям арбузной диеты

Решили устроить себе разгрузочный день на одних арбузах? Вот вам советы нутрициолога.

Если задача «похудеть к лету» перенеслась на само лето, то любители диет нередко вспоминают про арбузы. Якобы, питаясь только ими, можно скинуть несколько килограммов и при этом наслаждаться медовой сладостью вместо вкуса какой-нибудь каши. Однако специалисты отмечают множество минусов у арбузной диеты. Не зная их, вместо похудения можно легко принести вред организму.

Как рассказала журналистам диетолог-нутрициолог Инна Кононенко, ранние арбузы, выращенные на территории России, опасны из-за большого количества нитратов. Чтобы не травить себя, лучше отложить угощение этими ягодами до августа-сентября, или убедиться, что товар прибыл из-за границы.

Еще один важный момент кроется в том, что арбузы содержат три вида углеводов: сахарозу, фруктозу и глюкозу, поэтому не стоит есть их килограммами.

«Если глюкоза может восприниматься любой клеткой нашего организма и превращаться в энергию, то фруктоза неспособна превращаться в энергию. Она попадает в печень и превращается в печеночный жир. Поэтому использовать только арбуз для диеты — не рекомендуется», — подчеркнула специалист.

По словам нутрициолога, употреблять мякоть арбуза стоит не более одного килограмма в сутки. И если устраивать себе разгрузочный день только на этом продукте, то не чаще одного раза в неделю. Если же человек хочет провести несколько разгрузочных дней, то на второй день лучше использовать овощи: огурцы, помидоры, морковь, капусту, листья салата.

Также Кононенко напомнила, что из-за их мочегонного действия арбузы можно есть людям, склонным к отекам. А вот тем, у кого имеются заболевания почек, лучше не стоит. Для них рекомендуемая норма — раза в неделю и не больше 300 граммов в сутки. Также эксперт напомнила, что есть фрукты и ягоды стоит только в первой половине дня — до 15:00.

Справка Teleprogramma.pro

Инна Александровна Кононенко — дипломированный врач-диетолог, нутрициолог с опытом работы более 12 лет, кандидат медицинских наук. Выпускница СЗГМУ имени Мечникова. Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, автор комплексных антивозрастных программ и книги «Маркеры старения. 10 шагов к вечной молодости», эксперт ряда федеральных СМИ.

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