Не первое испытание: что перенесла певица МакSим до искусственной комы

В своей жизни артистка теряла ребенка, попадала в ДТП и боролась с алкогольной зависимостью.

Певица МакSим находится в больнице в искусственной коме. 38-летняя артистка борется с коронавирусом, за нее очень переживают родные и близкие.

Известно, что за свою жизнь звезда пережила множество потрясений, в том числе и связанных со здоровьем. Это дарит надежду на то, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы) как настоящий боец и в этот раз справиться с недугом.

В 2014 году артистка пережила большой стресс. Когда она рожала вторую дочь, отец ребенка оставил девушку в одиночестве и ушел к другой. Как пишет «Комсомольская правда», из-за переживаний певица довела себя до истощения. Возникшие проблемы со здоровьем аукнулись звезде через два года, когда она забеременела в новых отношениях, но не смогла выносить ребенка. Эта новая трагедия стала для МакSим самой страшной в жизни.

В 2019-м певица пережила ДТП. На первый взгляд, она отделалась лишь ушибами и синяками, но сильный удар головой привел к проблемам с и без того слабыми сосудами мозга. В одном из интервью певица рассказывала, что ее мучили страшные головные боли.

И вот, казалось бы, в жизни МакSим наступила белая полоса: она вернулась в свет и снова стала заниматься музыкой, открыла свою школу искусств, о которой давно мечтала. И вот теперь ее тяжело поразил коронавирус, хотя ряд сделанных ранее тестов не выявил у женщины коварного заболевания.

Редакция Teleprogramma.pro желает артистке скорейшего выздоровления и возвращения к творчеству.

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