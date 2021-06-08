В Великобритании приложения для знакомств включились в кампанию по вакцинации

Теперь их пользователи могут отметить на своих страничках, что они уже привиты, и повысить свои шансы найти любовь.

Британские чиновники придумали еще один способ сагитировать граждан сделать прививку от коронавируса. Теперь привитые пользователи Интернета получают приятные бонусы от сайтов знакомств, на которых зарегистрированы.

Как сообщает правительство Великобритании, ведущие приложения, такие как Tinder, Match, Bumble, Badoo и еще четыре сайта, поддержали идею госслужащих и ввели специальные функции. С 7 июня ищущий любовь человек может обозначить на своей страничке стикером, что он поддерживает вакцинацию от CoViD-19 или уже сделал ее. Взамен он получит ряд бонусов для ускоренного поиска партнеров.

Правительственный опрос в этой стране показал, что 59% взрослых предпочитают встречаться только с привитым человеком, либо не ходить на свидание вовсе.

Добавим, что вместо различной рекламы приложения для знакомств согласились продвигать баннеры официальной кампании «Каждая прививка дает нам надежду». Вот такой пример партнерства государства и частного бизнеса.

Смотрите также: