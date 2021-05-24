«Он легенда. Зачем мучить?»: зрители «Модного приговора» спорят о возвращении Славы Зайцева

Часть поклонников передачи возмущена тем, что тяжелобольного кутюрье привели в студию.

Новая неделя в шоу «Модный приговор» посвящена модельеру Славе Зайцеву и его модному дому. В понедельник 83-летний мужчина появился в студии передачи, которую когда-то вел, но вид его оставлял желать лучшего. Дизайнер не сказал за программу ни слова и с трудом двигался, что не могло остаться незамеченным для зрителей.

Многие поклонники шоу в соцсетях возмутились тому, что немощного кутюрье привели в студию. В аккаунтах передачи в YouTube и Instagram появились следующие комментарии.

«Без слез нельзя смотреть на Зайцева, сильно сдал». «Больной, еле разговаривающий человек. Зачем?! Он легенда. Зачем мучить?» «Для человека в его возрасте лишние все эти поездки по Москве, съемки, куча народу. Не испытывайте судьбу, сейчас с ковидом тем более!» «Да оставьте вы его в покое! На него жалко смотреть!» «Оставьте дедушку в покое! Свою славу Слава заслужил давно и заслуженно!»

Однако есть и те, кто оправдывает участие Зайцева шоу даже в таком состоянии.

«Люди, вы о чем? Поддержка очень много значит, Вячеслав Зайцев не забыт!» «Это правильно, пусть при жизни великий кутюрье увидит, как ему благодарны и восхищаются его творениями, а не так, как обычно происходит, — вспоминают, когда человека не стало». «Люди милые, это жестоко! Как это зачем?! Он может плохо помнит, что вчера ел, но блеск и славу вспомнит сразу! Да Караченцов умер бы быстрее, если бы жена его не тормошила. Зайцев — легенда!» «Видно же, человек счастлив! Его не забывают! Слава Зайцев в кругу близких друзей на любимой передаче! Он что, должен сидеть и доживать свой век в четырех стенах?»

Однако большинство зрителей просто обрадовались возвращению Зайцева в шоу и пожелали ему здоровья. Напомним, с 2016 года модельер страдает от болезни Паркинсона, также у него имеются проблемы с суставами.

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