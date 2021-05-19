«Стала бы более распущенной»: Лолита рассказала о результатах своего ДНК-теста

Певица Лолита Милявская устраивает ДНК-тесты своим коллегам по шоу-бизнесу на канале «Пятница!» Но прежде, чем подвергать этой процедуре других, она прошла ее сама и узнала о собственных генетических предрасположенностях. В новом интервью она рассказала, что для этого ей всего лишь пришлось сдать слюну, но перед этим нельзя было курить три часа, что стало для певицы настоящим испытанием.

Но тест показал 57-летней артистке много всего любопытного. В первую очередь она узнала, что имеет иммунитет к вирусам, в том числе и СПИДу.

«Тридцать лет назад, наверное, эта информация мне бы очень пригодилась, я была бы рада. Стала бы более распущенной, — со смехом рассказала Лолита изданию 7days. — А сейчас я, конечно, гораздо избирательнее. Как-то уже останавливаешься на тех мужчинах, которых хорошо знаешь».

Певица призналась, что не ощущает себя на свой возраст. Из здесь ей помогает еще одна особенность ее ДНК — у женщины есть ген, который отвечает за познание всего нового.

«Если ты хочешь и можешь бесконечно развиваться и учиться, то твоя старость будет всего лишь цифрой в «Википедии» или паспорте», — отметила Милявская.

Из теста она также узнала, что в старости ей не грозят маразм и болезнь Альцгеймера. Артистку это очень обрадовало, так как самым страшным на пенсии она считает именно немощь.

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