Роспотребнадзор проверит создателей фильма «Майор Гром» за столпотворение в Москве

16 мая в Центральном детском магазине Москвы прошла встреча фанатов с актерами и создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор». На мероприятие явилось столько желающих получить автографы, что в здании образовала давка. Социальные сети наполнились комментариями возмущенных посетителей и фотографиями переполненного ЦДМ. Одни ругали рьяных фанатов, которые нарушили очередь, другие обвиняли организаторов встречи в недальновидности.

В итоге некоторым людям в толпе стало плохо, в том числе и одному из актеров фильма Сергею Горошко. На место даже были вызваны сотрудники Росгвардии, чтобы взять ситуацию под контроль. Издательству Bubble, выпустившему комикс «Майор Гром», пришлось свернуть мероприятие и попросить всех фанатов разойтись.

«Благодарны всем, кто пришел, и сразу приносим свои извинения — но сейчас уже речь просто-напросто о безопасности и вашей и нашей!» — говорится в сообщении организаторов.

https://twitter.com/bubble_ru/status/1393866219124625408

Но недовольством фанатов дело не закончилось. После произошедшего событием заинтересовался Роспотребнадзор. Столичное управление ведомства решило провести административное расследование на предмет того, соблюдались ли на массовом мероприятии нормы безопасности по коронавирусу.

«Как видно на видео и фото, размещенных в сети Интернет, при проведении автограф-сессии большинство посетителей в Главном атриуме Центрального Детского Магазина в условиях длительного пребывания в закрытом помещении находились без масок, перчаток, социальная дистанция не соблюдалась. ООО «БАБЛ» не было обеспечено использование оборудования по обеззараживанию воздуха, создания запаса дезинфицирующих средств, достаточного количества кожных антисептиков», — сообщает Роспотребнадзор.

Теперь организаторам грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, что за апрель-май 2021 года угроза коронавируса в России не снизилась. По официальным данным, с 18 апреля по 16 мая число активных случаев по стране колеблется на уровне 265-272 тысяч и на спад не идет. Количество новых заболевших ежедневно примерно равно количеству выздоровевших, и такая ситуация сохраняется уже месяц.

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