«Алкоголик не может танцевать»: Волочкова категорично ответила на слухи о своем пьянстве

Балерина заявляет, что тренируется у станка каждый день, и такой режим просто не совместим с регулярными возлияниями.

Анастасия Волочкова, которая, как известно, закрывает свои посты в Instagram для комментариев, высказалась о хейтерах, которые развернули против нее целую пиар-кампанию, чтобы выставить 45-летнюю артистку в нелицеприятном свете. Одной из тем, которые активно муссируются ненавистниками балерины, является якобы наличие у нее проблем с алкоголем. В Сети и в телешоу не раз обсуждалось, что звезда страдает алкоголизмом со всеми вытекающими последствиями. В новом интервью женщина привела железный аргумент против этих слухов.

«В мой адрес льется очень много нелицеприятных обвинений. Все хотят залезть в мои постель, бокал, тарелку и душу. Мои золотые, я имею полное право делать все, что хочу. Алкоголик не может танцевать и выходить на сцену пять раз в месяц и каждый божий день начинать с балетного станка!» — сказала Анастасия в своей исповеди на видеоплатформе Premier.

Она также подчеркнула, что прекрасно знает, откуда в ее сторону льются потоки сплетен. Кроме стандартной армии хейтеров, которая есть у каждого известного артиста, против Волочковой работает еще и антипиар якобы проплаченный ее бывшим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным. Балерина говорит, что экс-супруг не жалеет денег на это, он даже якобы приплачивал ее пиар-директору, чтобы та специально выставляла известную танцовщицу скандалисткой.

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