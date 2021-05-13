Не узнать: Анастасия Мельникова изменилась внешне после перенесенного коронавируса

В СМИ активно обсуждают фигуру звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой. 9 мая 51-летняя артистка, а по совместительству и депутат заксобрания Санкт-Петербурга засветилась в телерепортаже о праздновании Дня Победы в северной столице. Журналисты многих изданий обратили внимание на то, что женщина давно не появлялась на публике и вдруг вышла в свет мало похожая на себя прежнюю.

Актрисе и общественному деятелю приписали лишний вес и соотнесли это с тем, что зимой она переболела коронавирусом. Тогда Мальникова сообщила в соцсетях, что закрылась со своей дочерью Марией на самоизоляцию и не теряет оптимизма.

«Известно, некоторые переболевшие коронавирусом после выздоровления имеют проблемы с весом, — пишет издание 7days. — Впрочем, возможно, Анастасия немного потеряла форму по другой причине».

Отметим, что, когда в феврале 2021 года Мельникова появилась в передаче «Секрет на миллион», она выглядела практически так же.

Смотрите также: