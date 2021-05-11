«Рассказывают о своей боли»: Проклова получила звонки от женщин после своего признания

Дамы, оказавшиеся в такой же ситуации, благодарят актрису за ее откровения.

После своих громких откровений в передаче «Секрет на миллион» актриса Елена Проклова снова замолчала и не спешила комментировать страсти о своем первом сексуальном опыте, рассказанные в эфире. Но после майских праздников 67-летняя артистка сделала исключение для журналистов и рассказала, как живет после того, как объявила на всю страну правду, о которой молчала полвека.

«Мне сегодня звонят женщины, бывшие в такой же ситуации, благодарят, что я этим поделилась, рассказывают о своей боли», — поделилась актриса с «Антенной».

Издание привело комментарии еще двух известный женщин, которым оказались не по душе телевизионные откровения Прокловой, а также мнение специалиста — руководителя проекта «Дом-убежище для женщин и детей, страдающих от домашнего насилия» Натальи Краснослободцевой.

«Если человек пережил такой тяжелый опыт даже полвека назад, я считаю, что все равно рассказывать нужно, — считает она. — Женщина, раскрывающая такие интимные подробности, становится голосом других детей. Кто-то услышит и перестрахуется, чтобы такого не произошло с ним — пойдет к психологу, как-то это проработает. Умалчивание травмирующих событий всегда влечет за собой побочные эффекты. В данном случае женщина исповедуется более 50 лет спустя. Ей уже помочь крайне сложно, потому что это информация далекого прошлого, но тот, кто ее слушает, может найти выход из того, что происходит сейчас».

Краснослободцева подчеркнула, что все домогательств до детей похожи между собой, меняются только имена и некоторые нюансы. Признавшийся в них человек каком-то смысле уже проработал этот травматический опыт. А вот у молчащих нет шанса духовного исцеления.

Напомним, Проклова рассказала в эфире о том, как к ней в юном возрасте домогался взрослый мужчина на съемочной площадке. Артистка решила открыться спустя много лет, когда этот актер уже умер.

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