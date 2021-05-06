«Обиды разрушают»: тяжелый недуг Глаголевой поразил актрису после истории с Хоркиной

Печальная история актрисы и режиссера Веры Глаголевой не сходит со страниц СМИ. В 2017 году известная артистка скончалась от рака желудка, и только самые близкие люди знали, что перед этим она боролась с тяжелым недугом более десяти лет. И все это на фоне предательств двоих ее мужей. Первый — режиссер Родион Нахапетов — уехал в США, оставив жену в России с двумя маленькими детьми, второй — бизнесмен Кирилл Шубский — завел отношения на стороне с гимнасткой Светланой Хоркиной, которая родила ему ребенка. От всех этих переживаний Глаголева, безусловно, страдала, но гордость и воспитание не давали ей «выносить сор из избы» и устраивать скандалы в прессе.

«Возможно, переживания усугубляли болезнь… Все ж на нервах. Обиды разрушают, — написал в «Экспресс-газете» друг Глаголевой, журналист Борис Кудрявов после вечера памяти актрисы в 2021 году. — Вера успела погулять на свадьбе младшей Насти с хоккеистом Овечкиным. Через месяц ее не стало. Если бы Маленький принц был не мальчиком, а девочкой, то Вера точно соответствовала этому образу».

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Уже после смерти Глаголевой стало известно, что о своем страшном диагнозе она узнала в 2007 году — как раз после того, как Хоркина родила ребенка, и новая семейная драма потрясла жизнь Веры Витальевны. Возможно, это совпадение. Из-за твердых жизненных принципов актрисы журналистам остается только гадать, насколько сильно она переживала в тот период.

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