«Это было очень плохо»: страх перед коронавирусом заставил певицу Пинк переписать завещание

В марте 2020 года у певицы Пинк и ее маленького сына Джеймсона обнаружился коронавирус. Для американской звезды это стало страшным ударом. Она была настолько напугана, что приготовилась к худшему.

«Это было очень, очень плохо, и я переписала свое завещание. Я думала, что для нас все кончено», — призналась 41-летняя артистка спустя год в британском шоу Heart Radio.

Добавим, что муж певицы Кэри Харт и ее дочь Уиллоу, которой весной 2020-го было 8 лет, избежали заражения. Пинк изменила текст завещания, потому что думала, какие слова сказать девочке, если той уже совсем скоро предстоит провожать маму в последний путь.

«Я позвонила своему лучшему другу и сказала: «Мне просто нужно, чтобы ты сказал Уиллоу, как сильно я ее люблю», — вспоминает Пинк.

К счастью, певица и ее сын выздоровели, и все эти предосторожности оказались излишними. Но этот случай подчеркивает, насколько страшным казался коронавирус в начале пандемии.

По официальным данным на 3 мая, в России CoViD-19 с начала эпидемии заразились более 4,8 миллиона человек, 111 198 из них умерли. Число активных случаев по стране в начале мая колеблется в районе 267-270 тысяч.

Смотрите также: