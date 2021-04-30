«Ночью выходил только»: Стас Пьеха вспомнил, как две недели прожил в туалете

Популярный певец Стас Пьеха не стесняется рассказывать о своем опыте употребления наркотиков и лечения от зависимости. От том, как он пробовал запрещенные вещества в юности, 40-летний артист говорил в интервью уже много раз. Но были в его жизни периоды тяжелых срывов, и когда он уже стал успешным исполнителем, хорошо зарабатывал, обзавелся собственным жильем, машинами и семьей. Об одном таком эпизоде певец рассказал в YouTube «Откройте, Давид!», когда его спросили, за какие поступки ему до сих пор стыдно.

«Это было шесть с половиной лет назад. Я две недели прожил в своем туалете, я даже от жены закрылся и не выходил из туалета. Ночью выходил только… — вспомнил Стал. — Там есть место для ноутбука и наркотиков — все, что мне нужно было».

Певец рассказал, что в своем «затворничестве» он знакомился через Интернет со множеством людей, в основном, с девушками. Они присылали ему свои пикантные фото, хотя рядом была жена артиста. В таком формате и прошли две недели жизни мужчины.

Когда Пьеху спросили, что подвигло его к срыву, он с высоты своего опыта ответил, что поведение зависимого человека невозможно трактовать с позиции мышления человека здорового. Артист поделился, что в самый успешный период своей жизни почувствовал, что реализовал все свои желания, но счастливым так и не стал. Идей, к чему еще можно стремиться, не осталось, и тогда после ряда событий он снова скатился в употребление алкоголя и наркотиков. И уже после этого у звезды случился инфаркт, который заставил его остановиться и одуматься.

Напомним, в 2008 году Стас Пьеха открыл собственный реабилитационный центр для наркоманов, в котором часто бывает, чтобы личным примером привить пациентам стремление к здоровой жизни.

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