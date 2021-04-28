«Фантастика!»: Елена Север спросила у Софи Лорен, как ей удается сохранять осанку

В новом интервью телеведущая Елена Север поделилась впечатлениями от иностранных звезд, с которыми ей удалось завязать теплые отношения, а таких немало. Но особенно восторженно женщина высказалась об итальянской актрисе Софи Лорен. По ее словам, 86-летняя кинодива пронесла свою известность через всю жизнь и не скатилась в алкоголь и другие пороки. Наоборот, она до сих пор сохраняет мощную энергетику и притягивает к себе взгляды.

Север вспомнила, как однажды у нее был очень длинный и насыщенный день в компании Софи Лорен, потом они ночью гуляли по Красной площади, а затем актриса пригласила ведущую на еще одно мероприятие.

«И вот мы сидим, а я ловлю себя, ловлю себя на мысли, что день был тяжелый, у меня уже плечи стали опускаться вниз, а она — с прямой спиной, — рассказала Елена изданию 7days. — Я спросила: «Софи, ваша прямая спина — это благодаря каким-то специальным упражнениям?» Она отвечает: «Нет, я просто так себя ощущаю». Софи за 80, ей уже тяжело ходить, она на меня опирается… И при этом сидит с прямой спиной! Фантастика!»

Север добавила, что если в одной комнате появятся Орнелла Мути и Софи Лорен, то внимание публики, несомненно будет приковано к последней. Ведущая назвала это природным или даже божественным даром.

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