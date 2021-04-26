Тест ДНК выявил у Юрия Музыченко превышение женских гормонов и пристрастие к алкоголю

Музыкант подтвердил, что легко может заплакать и не умеет останавливаться во время застолья.

Новым героем «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской на канале «Пятница!» стал завсегдатай клипов Little Big, фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Несмотря на фамилию и вокальные данные 33-летнего артиста, тест ДНК показал, что генетически у мужчины нет таланта к пению.

«Конечно, слышать это обидно. Мама и папа бы не согласились. Кстати, папа так хорошо пел!» — сказал в ответ музыкант.

Кроме того, Лолита обнаружила в результатах певца повышенное количество женских гормонов. Это означает, что у него должны проявляться черты, характерные для противоположного пола.

«Я очень сентиментален и категорически капризен! Я могу десять раз за фильм реветь! На меня может музыка подействовать, картинки, актерская игра», — согласился Юрий.

Ведущая добавила, что рано или поздно такой гормональный фон может привести к уменьшению мужественности.

«Сестры Вачовски, ждите меня!» — пошутил в ответ Музыченко.

Еще ДНК-тест выявил у мужчины генетическое пристрастие к алкоголю.

«Когда я начинаю выпивать и не могу остановиться, люди которые пытаются меня удержать, меня раздражать начинают. Но жена меня может остановить. А вообще я не умею останавливаться в алкоголе. Я хочу гулять так гулять!» — поделился артист.

Какие еще тайны личности лидера The Hatters раскрыла Лолите — смотрите полный выпуск «ДНК-шоу» на видеоплатформе Premier.

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