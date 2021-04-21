«Я закрылся, сидел, молчал»: Носорогу из «Маски» пришлось восстанавливать голос

38-летнего певца Кирилла Туриченко раскрыли на шоу «Маска» в костюме Носорога. В интервью для Teleprogramma.pro солист «Иванушек International» рассказал, что участвовать в популярной передаче было совсем непросто. Ему приходилось врать друзьям и репетировать ночами, чтобы выдать должный уровень вокала. При этом концерты группы никто не отменял. В итоге перетрудившемуся артисту пришлось даже восстанавливать связки.

«Голос немного уставал. В какой-то момент я даже простудился и пришел к врачу. Мне пообещали подлечить голос, но напомнили о необходимости молчания. Я закрылся, сидел, молчал и придумывал какие-то интересные штучки, — вспоминает Кирилл. — Чтобы записать, например, яркую композицию Adagio, мне приходилось долго молчать. Я уехал на дачу и отвечал только эсэмэсками, ни с кем не общался: ни с мамой, ни с друзьями. Мне было необходимо молчание для того, чтобы восстановить голос».

Певец добавил, что очень хотел победить, но так как его раскрыли, теперь он будет болеть за Зайца и Ламу. С этими двумя участниками он успел подружиться, хотя и не знает, кто прячется под масками. По словам Туриченко, воспитание костюмом не скроешь, а эти двое артистов даже в образах показали себя дружелюбными и компанейскими ребятами. Продолжаем следить за шоу.

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