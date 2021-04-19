Позволивший себе «уколы красоты» Стас Садальский раскритиковал внешность Юрия Николаева

А потом признался, что тоже знаком со страшным недугом, от которого страдает известный телеведущий.

69-летний актер Станислав Садальский снова сцепился с поклонниками из-за провокационного высказывания. На днях он опубликовал в Instagram пост о том, что сделал себе «уколы красоты» в одной из московских клиник.

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача», — объяснил мужчина свое решение преобразиться.

Далеко не все подписчики артиста одобрили его действие. Многие высказались в комментариях, что мужчинам омолаживаться не к лицу и надо стареть красиво. Садальский так не считает — в ответ он заявил, что подобные процедуры так же естественны, как стрижка волос. Защищая свою точку зрения, он выдал неожиданный комментарий.

«Это элемент профессии! Не надо быть как Юрий Николаев в бородавках старческих и родинках на Первом канале», — цитирует актера «Комсомольская правда».

Это высказывание многие подписчики восприняли в штыки. Они попросили не оскорблять известного телеведущего и напомнили, что 72-летний Николаев пережил онкологию, поэтому замечания о его внешности в крайней степени неуместны.

Садальский не оставил этот упрек без ответа. Как сообщает издание, он признался в комментариях, что тоже знает об этом тяжелом заболевании не понаслышке. Якобы ему так же ставили страшный диагноз, но мужчина не рассказывал об этом во всеуслышание. Правда, больше подробностей о своем недуге Станислав рассказывать не стал.

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