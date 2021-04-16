Стало известно, что делал Брэд Питт в медицинском центре в кресле-каталке

14 апреля папарацци сфотографировали голливудского актера Брэда Питта в необычном положении. 57-летнего мужчину вывезли из медицинского центра в Беверли-Хиллз в кресле-каталке. Звезда кино был в медицинской маске, капюшоне и темных очках, но фотографы все равно узнали его, хотя бы по охраннику, что шел рядом.

Естественно, у журналистов сразу же возник вопрос, что за операцию сделали артисту, если после нее он не смог самостоятельно ходить. Но поклонникам Питта не стоит беспокоиться: издание Page Six выяснило у своего источника, что мужчине просто удалили зуб мудрости.

Напомним, что 25 апреля Брэд должен быть одним из ведущих церемонии «Оскар». Вероятно, актер захотел предварительно привести свой рот в порядок или избавиться от мучающей боли. Пожелаем здоровья нашему киногерою. Ему еще с бывшей женой судиться за опеку над детьми.

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