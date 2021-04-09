«Во мне нет моего возраста!»: Стоянов раскритиковал молодежь за неуважение к старости

В новом интервью 63-летний актер Юрий Стоянов сделал упор на то, что современное поколение издевается над немолодостью. Мужчина поделился, что читает комментарии в Интернете, оставленные в адрес его коллег, а там обсуждают, кто сделал себе подтяжку лица, а кто уже сильно состарился. Артист недоумевает: неужели все эти комментаторы не понимают, что каждый человек когда-нибудь постареет и умрет?

«Мы же не ощущаем свой возраст. Мой возраст — в глаза человека напротив. Во мне нет моего возраста! Вы этого всего не понимаете, — сказал Стоянов в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». — Я горжусь своим возрастом! Мне нравится, что я седой уже последние тринадцать лет».

Мужчина предположил, что в современном мире, чтобы считаться успешным нужно быть здоровым, богатым, безразличным и молодым. Но если человек не соответствует всем этим качествам, то ему отказывают в равноправии, не воспринимают в качестве полноценного актера. Стоянов ощущает, как его уже приписывают к пожилым артистам.

«В этом смысле у нас конкуренция небольшая. В Америке она больше, потому что они живут дольше. У них 60+ вон артистов столько там! А у нас так, мы хорошо уживаемся на этой поляне — нас не так много. У нас же это называется «период дожития»! Какого «дожития», я понять не могу?» — рассуждает звезда «Городка».

Стоянов считает, что такое проявление юношеской жестокости по отношению к зрелому возрасту происходит от того, что молодежь мало читает книг. Проще говоря, от недостатка ума.

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