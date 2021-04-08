«Не бойтесь делать более калорийными»: диетолог рассказала, каким должен быть завтрак

Пропускать завтрак — не самая лучшая идея. Утренний прием пищи должен обязательно присутствовать в распорядке дня каждого человека, иначе его ждут не только плохое самочувствие, но и развитие заболеваний пищеварительной системы тракта, сердца и печени. Об этом рассказала спортивный диетолог Ирина Писарева.

По ее словам, на утренний прием пищи должна приходиться примерно треть от всей дневной нормы. И если полноценный завтрак не входит в число ваших привычек, то обязательно стоит приучить себя к нему.

«Обычно, когда мы просыпаемся, то пьем воду и идем умываться. Через 30 минут после пробуждения организму нужно дать поесть. Вода запускает и разгоняет метаболизм, улучшает обмен веществ. После этого должна поступить пища для энергии», — цитирует специалиста ФАН.

По словам диетолога, завтрак должен быть богат белками, сложными углеводами и полезными жирами. Рекомендуются творог, творожная запеканка, сырники, отварная курица, яйца, хлебцы и орехи. Можно даже полакомиться курицей-гриль или запеченной в духовке говядиной. Популярное среди поклонников правильного питания авокадо тоже подойдет.

Каша по утрам, подчеркнула диетолог, вовсе не обязательна. Но если вы уже ее любите, то чередуйте разные крупы. Овсянку, например, стоит включать в рацион не чаще двух раз в неделю.

А вот страх, что плотный завтрак может отразиться на фигуре, сильно преувеличен.

«Калорийность завтрака может доходить до 400 ккал запросто. С утра у нас самый быстрый метаболизм. Это все будет расходоваться в нужном нам направлении, поэтому не бойтесь делать завтраки более калорийными», — говорит Писарева.

А вот ужин, наоборот, должен быть легким. И обязательно проходить за 2–3 часа до сна.

Справка Teleprogramma.pro

Ирина Писарева — спортивный диетолог, нутрициолог медицинского института РУДН, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Выпускница Профессиональной школы бодибилдинга и фитнеса, прошла обучение у французских специалистов по специальности Nutrition and Lifestyle coaching.

Смотрите также: